جزيرة معزولة فى المحيط الهادئ.. هذه آخر دولة فى العالم تحتفل بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وتعد جزيرة ساموا الأمريكية الواقعة فى جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، المكان الأخير فى العالم الذى يرحب بالعام الجديد.

ويوجد جزر غير مأهولة تحتفل بالعام الجديد بالإضافة إلى هذه الدولة، لكنها خالية تمامًا من السكان، وهى جزيرتا هولاند وبيكر.

ويعيش فى ساموا الأمريكية قرابة 45 ألف شخص، ويحتفل سكان هذه الجزيرة برأس السنة الساعة 12 ظهرًا من يوم 1 يناير بتوقيت جرينتش، أو الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتعتبر ساموا وكيريباتى الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين تحتفلان بالعام الجديد 2023، وفقًا لموقع "ناشيونال جيوجرافيك".

وتعد جزيرة كيريتيامتى، أكبر جزيرة فى كيريباتى ويقطنها ما يقرب من 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويًا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

يشار إلى أن المسافة بين ساموا أول دولة تستقبل العام الجديد وساموا الأمريكية التى تحتفل بعدها بـ 26 ساعة، لا تزيد عن 160 كيلومترا، وبرحلة طائرة لا تتجاوز 20 دقيقة، يمكن التنقل بين الجزيرتين.

وتعتبر ساموا الأمريكية مع نهاية التفاف الكرة الأرضية، لذا هى الأخيرة التى يمر بها اليوم، بينما جزيرة ساموا الأولى فى العالم التى يمر بها اليوم.