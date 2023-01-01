الاستلقاء والنوم.. فرص عمل جديدة من ناسا مقابل مبلغ كبير

جدة - نرمين السيد - وتحتاج وكالة ناسا أفرادا لأجل قضاء شهرين وهم مستلقيين على السرير، لأجل الكشف عن تأثير الجاذبية الاصطناعية على جسم الإنسان. ويبحث العلماء عن 12 متطوعا و12 أنثى فى أعمار بين 24 و55 عاما، بشرط أن يتمكنوا من التواصل باللغة الألمانية. ويحرص الباحثون على استخدام الجاذبية الاصطناعية لأول مرة كوقاية محتملة ضد العواقب الضارة لانعدام الوزن. ويتم وضع الأسرة فى منشأة أبحاث طبية تحسد عليها مملوكة لمركز الفضاء الألمانى فى معهد طب الطيران فى كولونيا، وخلال فترة الراحة يتم إجراء التجارب والوجبات والأنشطة الترفيهية أثناء الاستلقاء.

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