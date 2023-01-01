بمواصفات مبهرة.. تفاصيل هاتف هونر الجديد «Honor 80 GT»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Honor 80 GT" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.67 بوصة وبدقة 2400 × 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية مع مستشعر Sony IMX800، بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة بزواية عريضة تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل وعدسة للتصوير الماكرو 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويحتوى الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4800 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام 12 و16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت، وبسعر يبلغ 478 دولارا أى حوالى 11800 جنيه مصرى.

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