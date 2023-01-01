بريطانية تشترى لابنتها «لاب توب» فى عيد ميلادها.. وكانت الصدمة

جدة - نرمين السيد - ولجأت الأم إلى شراء اللاب توب أونلاين، وقررت إخفاؤه حتى موعد حفلة عيد الميلاد، ولكنها صُدمت بمجرد فتح الصندوق الذى كان بداخله اللاب توب.

وتفاجئت الأم والطفلة عند فتح الصندوق وذلك بعد إيجاد وجبة إفطار من رقائق الذرة بدلا من الجهاز الإلكترونى، وفقا لموقع "ديلى ميل".

وبعد إخفاء الصندوق لمدة شهرين، حتى تفاجئ طفلتها وجدات أنه يحتوى على وجبة إفطار، وعندما تواصلت مع الشركة أخبرتها بأن فترة الإرجاع تبلغ 30 يوما فقط.

وقالت الأم "ليزى باتيسون" لشبكة الإذاعة البريطانية: "قلقى الرئيسى هو أنه سيكون هناك عدد من الأطفال فى صباح عيد الميلاد، سيفتحون ما يعتقد آباؤهم أنه جهاز لوحى أو كمبيوتر محمول، ليكتشفوا غير ذلك، لأن الآباء لم يفتحوا الصندوق".