أغرب تقاليع الاحتفال برأس السنة فى العالم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ففى البرازيل يرتدى المواطنون الزى الأبيض، اعتقادا منهم بأنها تطرد الأرواح الشريرة، كما يقفزون على 7 أمواج فى البحر لجلب الحظ.
وفى كولومبيا يتجولون فى الطرق بحقائب فارغة، أملا فى أن تكون السنة الجديدة مليئة بالسفريات، وفى الأكوادور يحرقون الدمى كرمز لحرق السنة الماضية واستقبال السنة الجديدة.
ومن أغرب الاحتفالات، ما يقوم به المواطنون فى جواتيمالا، حيث يخرجون من منازلهم فى الساعة 12 تماما، ويقفون وظهرهم إلى الشارع ويقذفون نحوه 12 عملة معدنية.
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