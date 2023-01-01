جدة - نرمين السيد - وقال مدير العمليات بمشروع إطلاق القمر الاصطناعى (كويت سات 1) الدكتور أحمد الكندرى فى تصريح، اليوم الأحد، إنه عندما يصل الصاروخ إلى المدار المحدد للقمر الكويتى سينفصل القمر عنه ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهمامة المحددة، ويحمل الصاروخ معدات فضائية ما بين 70 و100 قمر آخر إلى الفضاء لينفصل كل منها عندما يصل إلى المدار المحدد له سلفا ليبدأ أداء المهمة التى صنع من أجلها.
وأضاف أنه توثيقا للتجربة الكويتية الأولى اختار القائمون على المشروع اسم (كويت سات 1) للإشارة إلى بداية رحلة ارتياد الكويت لعالم الفضاء وفتح باب الطموح أمام المزيد من الأقمار وإنشاء قطاع فضائى مستدام فى الكويت منفذا اقتصاديا جديدا أو بديلا لمصدر الدخل الوحيد للكويت، وهو النفط.
وأشار الكندرى إلى أن القمر سيدور حول الأرض وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صورا إلى الكويت، ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب تخصص لدرسة البحار والتلوث النفطى وتأثيراته وعمل أبحاث وتقارير تفيد الكويت، كما سيتم دراسة الهندسة المعمارية الحالة العمرانية ليفيد الدولة والمحيط العلمى مستقبلا.
وصلت تكلفة هذا المشروع إلى 316 ألف دينار (أكثر من مليون دولار)، وعمل به نحو 67 عضوا من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية (67 %إناثا و33 % ذكورا) بعدد ساعات متواصلة تجاوزت الـ1000 ساعة عمل، كما شارك فيه واحد من أكبر مراكز الأبحاث فى الإلكترونيات الدقيقة وتطوير تكنولوجيا الخلايا الشمسية فى بلجيكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق أول قمر صناعى كويتى من منصة بولاية فلوريدا الأمريكية.. بعد غد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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