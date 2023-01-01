أخلاقنا الجميلة.. آداب التعامل مع الطريق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، آداب التعامل مع الطريق.

ويجب على الأفراد مراعاة آداب الطريق التى منها عدم الجلوس على الأرصفة وأبواب الدكاكين أو المنازل أو أماكن اصطفاف السيارات، لأن من حق أى شخص استخدام الطريق دون أن يتعرض للخطر أو المضايقة.

وعلى الأفراد غض البصر أثناء استخدام الطريق، بالإضافة إلى إرشاد التائه للطريق الصحيح وعدم التدخل فى خصوصية الآخرين.

ومن بين آداب الطريق: كف الأذى عن الطريق وذلك من خلال الالتزام بقوانين السير وإرشادات المرور والمحافظة على الطريق من حوادث السير.

وهناك عدد من الآداب الأخرى التى يجب مراعتها، منها عدم إلقاء القمامة فى الطريق والحفاظ على نظافته، وأيضا مساعدة المارة وعابرى الطريق وإعانتهم لحمل بضائعهم وأمتعتهم.