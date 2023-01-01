للاستمتاع بالخصوصية.. مزايا جديدة فى تليجرام

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه طرح مؤخرا عدد من المزايا التى تدعم تنسيق التشويش لإخفاء أى نص فى الرسائل، وذلك من خلال تحديد عنصر أو أكثر ثم الضغط على الأزرار الثلاثة واختيار الإخفاء بالتشويش.
وأضاف التطبيق أنه يمكن تغطية الصور ومقاطع الفيديو طبقة متلألئة تعتم الصورة، ويحتاج الأمر إلى نقرة واحدة فقط لرؤية المحتوى.
وعمل التطبيق على توفير مساحة على أجهزة المستخدمين، وذلك من خلال توفير إعدادات إزالة تلقائية منفصلة للوسائط المخزنة مؤقتا فى المحادثات.
ويسعى تليجرام لإخفاء البيانات الحساسة من خلال اختيار الألوان وتغيير الخط والخلفية، بالإضافة إلى طرح الرموز التعبيرية المتحركة المخصصة بالنص.
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