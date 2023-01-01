بملابس بابا نويل.. طريقة احتفال محبى ركوب الأمواج فى فلوريدا

جدة - نرمين السيد - وحرص محبو ركوب الأمواج من ممارسة رياضتهم فى الساحل الأوسط لفلوريدا على الاحتفال بعام جديد بطريقتهم الخاصة. وجاء الشباب وهم يرتدون ملابس شخصية "بابا نويل" ويمارسون رياضتهم بالرغم من انخفاض درجات الحرارة التى تصل إلى التجمد فى ظل التحذيرات بشأن درجات الحرارة. وأشار تقرير جاء فى موقع "نيويورك بوست" إلى معاناة أجزاء من فلوريدا بسبب انخفاض درجات الحرارة بالأجزاء الداخلية منها. وأضاف التقرير أنه بالرغم من درجات الحرارة المتجمدة، إلا أنه تم إقامة مهرجان عيد الميلاد السنوى الرابع عشر لركوب الأمواج فى كوكوا بيتش على ساحل فلوريدا الفضائى.

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