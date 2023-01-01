المواطنون يحتفلون بـ العام الميلادى الجديد على كوبرى قصر النيل (صور)

جدة - نرمين السيد - واحتفل المواطنون باستخدام الألعاب النارية وبركوب المراكب النيلية، إلى جانب التقاط بعض الصور، معبرين عن فرحتهم باستقبال عام 2023.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" احتفالات المواطنين بليلة رأس السنة الميلادية بممشى أهل مصر الذى شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

وتوافدت العائلات لـ "ممشى أهل مصر" لإدخال البهجة والسعادة على قلوب أولادهم وانتشرت مظاهر الاحتفال بليلة رأس السنة كالتقاط الصور التذكارية وارتداء قبعة بابا نويل والرقص على ألحان أغانى أحمد سعد.

من ناحية أخرى، نشرت الصفحة الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة على فيس بوك، صورا من مراسم الاحتفال بالعام الجديد 2023 من البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويظهر فى الصور إضاء البرج بالأنوار المختلفة فى منظر مبهج أعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعى.