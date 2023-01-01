«القاهرة الإخبارية».. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم

جدة - نرمين السيد - ومن بين العادات الغريبة للاحتفال برأس السنة، "نوشفيجا" أو الليلة الكبيرة فى إسبانياـ حيث يبقى الإسبان 12 حبة عنب فى منازلهم مع 12 نغمة، كتقليد فى رأس السنة، إذ يعتقدون أن هذه العادة تجلب تالحظ السعيد.
أما عادة "فاسيلوبيتا" فى اليونان، حيث يقوم اليونانيون بتقطيع "فطيرة الملك" التى تصنع بشكل أساسى من الدقيق والسكر والحليب، ولها أحجام مختلفة، ويتم وضع عملة معدنية داخلها وفى بعض الحالات يتم وضع الذهب أو الفضة، ويهدف الجميع من خلال هذه العادة، أن يحصلوا على الحظ الجيد فى العام الجديد.
وفى إيطاليا يقوم الإيطاليون فى مدينة نابولى بإلقاء الأثاث القديم من النوافذ كرمز لبداية جديدة بينما يقوم آخرون بارتداء ملابس داخلية حمراء، اعتقادًا أنها ستأتى بالحظ الجيد.
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