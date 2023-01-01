عام جديد.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 1 يناير 2023 (نصائح ومفاجآت)

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

احرص على تخطى كافة المعوقات التى تواجهك ولا تستسلم أبدًا، وتحمل مسؤوليتك فى الأمور الأسرية والعائلية وكن قريبًا من الأبناء والأقارب.

الثور

ادرس قرارتك جيدًا قبل اتخاذها واسعى وراء أهدافك، واحتوى شريك حياتك.

الجوزاء

تعامل بهدوء وعقلانية واعتمد على ذكائك فى الأمور المهنية، وتحدث مع شريك حياتك وانصت له جيدًا.

السرطان

استغل الفرص المتاحة أمامك ووازن جيدًا بين الخيارات المختلفة، وحافط على علاقاتك الجيدة مع الأقارب والأصدقاء.

الأسد

رتب أفكارك ولا تكن متسرعًا فى تصرفاتك فى العمل، وقوى علاقاتك الأسرية والعائلية والاجتماعية.

العذراء

طّور من مهاراتك وقدراتك لتتميز فى عملك، وساند شريك الحياة والأسرة والعائلة وقدم لهم نصائحك وخبراتك.

العقرب

ابذل قصارى جهدك فى العمل وتخلص من الروتين وكن مميزًا، واقضى وقتًا لطيفًا مع شريك حياتك وأفراد الأسرة.

الميزان

احسب خطواتك جيدًا فى العمل، واهتم أكثر بشريك حياتك وتعامل معه برفق.

الجدى

كن قويًا لتتخطى الصعوبات فى العمل، واختار شريك حياتك بناءًا على الصفات وطريقة التفكير ولا تعتمد على الشكل فقط.

القوس

اكمل طريقك فى حياتك المهنية حتى تحقق أهدافك، وتعامل بهدوء ولطف مع الأشخاص من حولك وخاصة أسرتك.

الحوت

كن إيجابيًا فى عملك وقدم أفكار مميزة، وحافظ على علاقتك الطيبة مع شريك حياتك والأسرة.

الدلو

تحمل مشاق العمل لتحقق ما تريد فى نهاية الأمر، وتبادل المشاعر الرومانسية مع شريك الحياة.