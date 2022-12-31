احتفالًا بقدوم 2023.. شجرة الكريسماس تُزين شوارع مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - 2023.. عام جديد ينتظره 8 مليار شخص حول العالم بالكثير من الآمال والأحلام ومشاعر مختلطة من السعادة والحزن، وبالرغم من اختلاف المشاعر عند البشر إلا أن الجميع يشترك فى شعور واحد وهو "الأمل" فى أن يسود السلام بقاع الأرض.





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