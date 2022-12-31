القاهرة الإخبارية.. تصميم مجسم رملى احتفالا بالعام الجديد فى الهند (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" صورًا لمجسم رملى صممه سكان بمنطقة سانجام فى الهند احتفالًا بالعام الجديد.



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" صورًا لمجسم رملى صممه سكان بمنطقة سانجام فى الهند احتفالًا بالعام الجديد. وكُتب على المجسم: "HappY New Year 2023". ويستقبل العالم اليوم عام جديد وسط احتفالات فى مختلف المدن والعواصم بشتى بقاع الأرض.

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