من مصر للعالم.. شجرة الكريسماس أصلها فرعونى

جدة - نرمين السيد - وتمثل شجرة الميلاد أهم مظاهر الاحتفال برأس العام، وكلمة Christmas، تتكون من كلمتين، الأولى Christ ومعناها المخلص، وهو لقب للسيد المسيح، والكلمة الثانية، وهى mas المشتقة من كلمة فرعونية معناها ميلاد، مثل كلمة رمسيس معناها ابن ومشتقة من "رع".

وتذكر العديد من الأساطير الفرعونية أن تزيين الشجرة كمظهر للاحتفال ظهر قبل آلاف السنين، وتقول الأسطورة الأولى إن قدوم فصل الشتاء فى كل عام يرجع لمرض إله الشمس ودخوله فى سبات عميق، وعند ظهور الشمس من جديد يتعافى إله الشمس فيقيم المصريون الاحتفالات ابتهاجا، بتزيين الأشجار.





أما الأسطورة الثانية فتقول إن المصرى القديم اعتبر الانقلاب الشتوى وطول الليل، من العلامات الكئيبة مثل الموت، وعندما كانت تنتهى تلك الظاهرة كانوا يزينون بيوتهم بالأشجار الخضراء، انتصارا للحياة على الموت، كما اعتبروا أن تلك الأشجار تُبعد المراض والأرواح الشريرة عن منازلهم.

أما الأسطورة الثالثة، فهى أن أوزوريس بعد وضعه بالتابوت، حمله تيار النيل إلى شاطيء "فينيقيا"، ليستقر تحت شجرة تظل خضراء طوال العالم.

وتقول الأسطورة المصرية أن أوزوريس أصبح ملكا للعالم الآخر، وأخذ المصريون من الشجرة التى احتضنت التابوت رمزا لاحتفالهم بعيد ميلاد أوزوريس، وأصبح من أهم احتفالاتهم الدينية، فى أول شهر "كهيك".

وبعد المسيحية ظهر تقليد شجرة الكريسماس فى ألمانيا، ثم انتقل إلى بريطانيا فى عهد الملك جورج الثالث وقت ميلاد الأمير ألبرت زوج الملكة فيكتوريا.

واعتادت زوجة الملك جورج وهى ألمانية الأصل تزيين شجرة لأسرتها، وبعد ذلك ساهمت الملكة فيكتوريا فى جعل شجرة الكريسماس تحظى بشعبية كبيرة.