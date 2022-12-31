«القاهرة الإخبارية».. احتفالات رأس السنة فى الصين بالكمامات (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" صورًا لاحتفالات ليلة رأس السنة فى الصين.



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" صورًا لاحتفالات ليلة رأس السنة فى الصين. وظهر معظم الأشخاص فى الصور وهم يرتدون الكمامات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وخاصة مع تفشى الوباء فى الصين الفترة الأخيرة.

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