زحام فى شوارع الكوربة بمصر الجديدة للاحتفال برأس السنة (صور)

جدة - نرمين السيد - حرص سكان منطقة الكوربة على إبراز معالم الحى الراقى بالأنوار والزينة التى فى غاية الجمال والروعة، ليستقبل العام الجديد فى أبهى حلة له؛ فتجد المحال ذاتها التى يرجع معظمها إلى خمسينيات القرن الماضى كأنها فى أحد أحياء أوروبا، حيث يتوافد الشباب والكبار والأطفال لالتقاط الصور التذكارية بجوار الزينة المعلّقة على المبانى.

وتعد منطقة الكوربة بمصر الجديدة من أهم المناطق التى يلجأ إليها المواطنون فى هذه الأيام؛ لما لها من أجواء مميزة؛ كما أنها واحدة من أهم مناطق الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة، ولها تراث معمارى فريد.