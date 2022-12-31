جدة - نرمين السيد - حرص سكان منطقة الكوربة على إبراز معالم الحى الراقى بالأنوار والزينة التى فى غاية الجمال والروعة، ليستقبل العام الجديد فى أبهى حلة له؛ فتجد المحال ذاتها التى يرجع معظمها إلى خمسينيات القرن الماضى كأنها فى أحد أحياء أوروبا، حيث يتوافد الشباب والكبار والأطفال لالتقاط الصور التذكارية بجوار الزينة المعلّقة على المبانى.
وتعد منطقة الكوربة بمصر الجديدة من أهم المناطق التى يلجأ إليها المواطنون فى هذه الأيام؛ لما لها من أجواء مميزة؛ كما أنها واحدة من أهم مناطق الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة، ولها تراث معمارى فريد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زحام فى شوارع الكوربة بمصر الجديدة للاحتفال برأس السنة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.