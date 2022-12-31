جدة - نرمين السيد - وكانت شاومى قد عقدت الثلاثاء الماضى حدثًا خاصً للإعلان عن هواتف سلسلة Redmi K60، وهاتف Redmi Note 12 Pro Speed Edition، وكذلك الساعة الذكية Redmi Watch 3 والسوار الإلكترونى Redmi Band 2، والسماعات اللاسلكية Redmi Buds 4 Lite. ويزن الهاتف الجديد 192 جرامًا ويأتى بسماكة 8.77 ملليمتر، وقياس الشاشة 6.71 بوصات وبدقة 7201.650 بيكسل مع نسبة أبعاد 20.6:9 وتباين بقدر 1500:1. ويأتى الهاتف ببطارية سعة 5.000 ميلى أمبير فى الساعة وذاكرة وصول عشوائى بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. ويحتوى الهاتف على كاميرتان، واحدة دقة 50 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية دقة 5 ميجابكسل، ويأتى الهاتف بـ 4 ألوان "أسود وأخضر وأزرق وبنفسجى، ويتراوح سعر الهاتف من 100 إلى 130 دولار حسب السعة التخزينية له.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Redmi 12C.. شاومى تعلن عن آخر هواتفها فى 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.