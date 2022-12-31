من بلجيكا للغردقة «بابا نويل» يوزع الهدايا على الأطفال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سادت حالة من البهجة على وجوه الأطفال والسائحين من مختلف دول أوروبا، بمنتجعات الغردقة، بعد قيام سائح بلجيكى يدعى "كون هلارت" بارتداء ملابس سانتا كلوز لتوزيع الهدايا على السياح الأجانب والأطفال، وخلال ركوبه على أحد الجمال تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الذى يحرص على زيارة مصر فيها كل عام.





وقال "هلارت": إنه يقضى احتفالات الكريسماس ورأس السنة فى البحر الأحمر وتلك المرة هى العاشرة حيث إنه يحرص على قضاء إجازة الكريسماس ورأس السنة هو وعائلته فى مصر. وأشار إلى أنه وصل من مطار بروكسل الدولى إلى مطار الغردقة، مرتديا ملابس سانتا كلوز، لأن الغردقة تتميز بأنها تمتلك أفضل طقس فى العالم وقت احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

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