جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو من مدينة سيدنى يرصد احتفالات أستراليا بالعام الجديد 2023.



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو من مدينة سيدنى يرصد احتفالات أستراليا بالعام الجديد 2023. ويستقبل العالم اليوم بعد الساعة 12 صباحًا بالتوقيت المحلى لكل دولة عام 2023، ويوجد احتفالات بالعام الجديد فى مختلف مدن وعواصم العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية» تنشر فيديو لاحتفالات أستراليا بالعام الجديد من سيدنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.