كيف تكون سعيدا؟.. إيناس على تقدم نصائح للعام الجديد 2023 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابعت فى تصريحات لـ "دوت الخليج" أن الإنسان يمكن أن يكون سعيدا عن طريق تغيير حياته، والرضا، وعدم الانتظار ما يأتى من الخارج لكى نكون سعداء، مؤكدة أن التوقعات تؤثر فى حياتنا كثيرا، مطالبة بوضع خطة للعام الجديد.

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