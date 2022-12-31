«القاهرة الإخبارية».. احتفالات ضخمة بالعام الجديد وسط العاصمة سول

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، صور لاحتفال مواطني كوريا الجنوبية بالعام الجديد، بمشاعر يملئها البهجة والأمل بعام جديد سعيد، على وقع الألعاب النارية والموسيقى والاحتفالات.

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