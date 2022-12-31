«القاهرة الإخبارية».. نيوزلندا تحتفل بقدوم العام الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، تسجيل فيديو لاحتفال أهل نيوزلندا بالعام الجديد، بمشاعر يملئها البهجة والأمل بعام جديد سعيد، على وقع الألعاب النارية والموسيقى والاحتفالات. واعتاد النيوزيلنديون أن يحتفلوا بالعام الجديد قبل حلوله فى أغلب مناطق العالم الأخرى، لكن مع ذلك، فالبلاد ليست الأولى، حيث تعد ساموا وكيريباتى الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023.

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