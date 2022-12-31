الشاى.. عادات وتقاليد خاصة فى استقبال السائحين بالقرية النوبية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الحاج محمد أحد أهالى القرية النوبية، إن السياح يأتون لزيارة البيوت النوبية، ورؤية عادات وتقاليد النوبيين، فضلًا عن أن أغلب البيوت النوبية تهتم بتربية التماسيح، وهذه عادة من قديم الزمن، ويعتقدون أن البيوت التى بها تماسيح لن يمسها أى شر.

وأضاف أن السياح يفضلون الشاى النوبى الذى تتميز به القرية، وأغلب المنتجات الموجودة فى البازارات عبارة عن أعمال يدوية نوبية، والسجاد النوبى.

النوبيين طبيعيين وعلى سجيتهم

فيما قال أحد السائحين، إن القرية النوبية رائعة للغاية، وأحب كثيرًا المنتجات النوبية، كما أنه رأى بعض الأهالى أثناء طهو طعامهم، مؤكدًا أن النوبيين طبيعيين وعلى سجيتهم، وهذا جزء أصيل من الشعب الذى يقع على ضفاف النيل، معقبًا: "دائمًا تشعر بأنك شخص مرحب بك، أشعر كأنى فى منزلى".