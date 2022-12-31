أخلاقنا الجميلة.. طرق التحكم فى الغضب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة أخلاقنا الجميلة، يرصد الإنفوجراف التالى أبرز النصائح للسطرة على الغضب وفق موقع health line.

ووفق خبراء فإن العد التنازلى أو التصاعدى حتى 10 يساهم فى تقليل الغضب، ويمكن موصلة العد إلى 100 إذا كان الموقف صعبا.

كما يمكن أن تذهب للتمشية فى شارع هادئ، أو أن تركب دراجة وتأخذ جولة فى مكان قريب منك، فمن شأن هذا التصرف أن يعيد إليك الهدوء مرة أخرى.

إذا كان لديك كلمة عندما تتكررها تساعدك فى التحكم بغضبك، فكررها كثيرا عند الانفعال، أو أغلق عينيك وتخيل نفسك فى مشهد يبعث على الاسترخاء.

يمكنك أيضا فى سبيل السيطرة على غضبك أن تتحدث مع صديق داعم موثوق به يمكنه تقديم منظور جديد لحل الأزمة التى وقعت بها.