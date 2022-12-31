جدة - نرمين السيد - وسلط تقرير نشرته القناة حرص المواطنين على الذهاب لشراء الهدايا التذكارية، من شارع شبرا، لتقديمها لأحبابهم بمناسبة "الكريسماس".
ومن أكثر الهدايا شراءً "شجرة الكريسماس" "وملابس بابا نويل"، حيث أكد المواطنين أن تلك الهديا تدخل الفرحة على الأطفال، والكبار، ولا بد من تقديمها.
قال صاحب أحد المحال إن تصنيع هدايا الكريسماس منذ شهر 7، حرصا على توفيرها للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. شارع شبرا يرتدى ثوب الكريسماس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.