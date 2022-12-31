القاهرة الإخبارية.. شارع شبرا يرتدى ثوب الكريسماس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسلط تقرير نشرته القناة حرص المواطنين على الذهاب لشراء الهدايا التذكارية، من شارع شبرا، لتقديمها لأحبابهم بمناسبة "الكريسماس".

ومن أكثر الهدايا شراءً "شجرة الكريسماس" "وملابس بابا نويل"، حيث أكد المواطنين أن تلك الهديا تدخل الفرحة على الأطفال، والكبار، ولا بد من تقديمها.

قال صاحب أحد المحال إن تصنيع هدايا الكريسماس منذ شهر 7، حرصا على توفيرها للمواطنين.