القاهرة الإخبارية.. جولة بالمتحف المصرى الكبير بتقنية الواقع المعزز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، فيديو بتقينة الواقع المعزز، قدمته الإعلامية إيمان الحويزى، حول المتحف المصرى الكبير، والذى يقع على مساحة 117 ألف فدان، ويتميز بموقعه الفريد بين الأهرامات، ومدينة القاهرة، ما يجعل منه بوابة لماضى مصر وحاضرها ومستقبلها.





وأوضحت "القاهرة الإخبارية" أن المتحف سيضاف إلى قائمة أهم المتاحف العاليمة مثل اللوفر، والمتحف البريطانى، حيث يجسد تاريخ الأسر الفرعونية، وسيكون الوجهة الأولى لعشاق تاريخ تلك العصور. ومن أبرز مقتنيات المتحف المصرى الكبير، تمثال "رمسيس الثانى" والمعروض فى البهو العظيم، والحديقة المتحفية والتى ستتضم أشجارا كانت معروفة عند المصرى القديم. كما يضم المتحف 100 قطعة أثرية، تؤرخ لعصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الرومانى، واليونانى، إذ يستهدف 5 ملايين زائر سنويا.

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