القاهرة الإخبارية.. أضخم حرائق الغابات فى 2022

جدة - نرمين السيد - وبين أن عام 2022 جسد امتدادًا منطقيًا لطقس متطرف شهدته آخر ثمان سنوات كانت الأدفأ على الإطلاق، بلغت خلاله عواصم سبع دول على الأقل أعلى مستوياتها منذ 40 عامًا فى درجات الحرارة، وتسبب موسم حرائق الغابات فى ابتلاع مساحات شاسعة من الأفدنة، تخطى إجماليها ضعف حجم روسيا الاتحادية، أكبر دول العالم مساحة.

"دائرة من الخراب المتجدد".. بات الأمر أقرب إلى هذا الوصف، إذ تسبب تغير المناخ بموجة من الحرائق المستعرة، تسهم انبعاثاتها الكربونية فى تفاقم تطرفه، متجاوزة انبعاثات استخدام الوقود الأحفورى فى عام كامل، وفقًا لتقارير خدمة "كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوى" CAMSالتابعة للاتحاد الأوروبى.

أبرز حرائق الغابات التى شهدها العالم خلال عام 2022 وأكبرها ضررًا

1.الولايات المتحدة

أظهرت إحصائيات المركز الفيدرالى لحرائق البرارى فى الولايات المتحدة "NIFC"، أنه منذ أكتوبر 2022 اشتعل 59.547 حريقًا، أتت على ما مجموعه 7 ملايين و211 ألف و472 فدانًا، وهى خسائر قدرت بأنها أعلى من متوسط المألوف فى 10 سنوات، البالغ 483.26 حريقًا ومتوسط خسائر مساحة غابات تصل 696.738.6 فدانًا.

حرائق كاليفورنيا

بحلول الوقت الذى جلبت فيه أمطار نوفمبر الإغاثة إلى المناطق الطبيعية المنكوبة بالجفاف، كان ما يزيد عن 360 ألف فدان من غابات كاليفورنيا قد احترق، وبلغ عدد الحرائق أكثر من 7 آلاف، فى موسم غير معتاد، وبدا أبطأ بشكل ملحوظ هذا العام 2022.

رغم الإحصاء الضخم، إلا أنه لا يمكن تجاهل ما تم رصده من تراجع فى شراسة حرائق غابات كاليفورنيا هذا العام، بعد أن سجّلت العامين الماضيين أسوأ مواسم حريق فى تاريخها، حيث خسرت الولاية فى موسم 2020 وحده أكثر من 4.2 مليون فدان.

وتعتبر حرائق البعوض فى غابات تاهو وسط كاليفورنيا هى الأعنف فى الولاية عام 2022، إذ أجبرت نحو 11 ألف شخص على الإخلاء الفورى، بعدما أتت على منطقة تمتد على مساحة 16 ألف و600 هكتار فى جبال سيييرا نيفادا شمال شرقى سان فرانسيسكو فى أربعة أيام فقط، بحسب موقع فرق الإطفاء "كول فاير" الإلكترونى الرسمى.

ومثّل حريق "ديكسى" الهائل الذى اجتاح شمال كاليفورنيا، ووازى حجمه مساحة جزيرة ماوى فى هاواى، واحدًا من أضخم 10 حرائق شهدتها الولاية هذا الموسم، وثانى أسوأ حريق فى تاريخها.

وتعتبر خسائر موسم حرائق الغرب الأمريكى فى عام 2022، امتدادًا لما تكبدته المنطقة على مدار آخر 12 عامًا، وفق دراسة لخدمة أبحاث الكونجرس، ترصد أنه منذ عام 2010 اندلع سنويًا ما يزيد على 58 ألف حريق غابات، نتج عنها فقدان 7 ملايين فدان سنويًا، وتسببت فى أضرار مباشرة بقيمة 16.5 مليار دولار، إلى جانب خسائر مئات الأرواح.

إسبانيا

تعتبر ثانى أكبر الدول تضررًا من حرائق الغابات فى عام 2022، والأولى بين جيرانها فى الاتحاد الأوروبى.

ووفقًا لرصد نظام المعلومات الأوروبى حول حرائق الغابات EFFIS، احترق ما يقرب من 757 ألف فدان فى 491 حريقًا نشب بإسبانيا حتى 20 نوفمبر 2022، بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الحرائق وخسائرها سنويًا فى البلاد.

ولعل من أكثر حوادث حرائق الغابات درامية فى إسبانيا هذا العام، ما وقع عندما توقف قطار من ميريد إلى فيرول بسبب حريق نشب على القضبان، فى يونيو، أسفر عن وفاة شخصين أحدهما رجل إطفاء، وتكرر الحادث بعد شهر تقريبًا عندما توقف قطار فى منطقة "فالنسيا" لعكس مساره بسبب تقدم حريق هائل فى موقعه، وهو ما أثار فزع الركاب ليحطموا نوافذ العربات للهرب ما أسفر عن إصابة العشرات.

البرتغال

شهدت منطقتا ليريا وسانتاريم بمنطقة الجارف السياحية فى البرتغال حرائق غابات واسعة النطاق فى يوليو الماضى، إذ انتقل دخان الحرائق من هولها لمسافة تزيدعن 250 ميلًا (400 كيلو متر) طوّقت ناطحات السحاب فى العاصمة الإسبانية مدريد.

الحرائق الضخمة فى البرتغال أودت بحياة طيار تحطمت به طائرة إطفاء بينما كان يعكف على إخماد حرائق الغابات، التى خلفت إصابة أكثر من 100 شخص، وتسببت بنزوح قرابة ألف شخص.

وفقًا لـ EFFIS، تضرر حد الخراب أكثر من 258 ألف فدان فى 258 حريقًا هذا العام فى البرتغال، بحسب آخر إحصاء فى 20 نوفمبر الماضى، وهو ما يتجاوز المعدل الإجمالى السنوى البالغ 239 ألف فدان.

فرنسا

لم يجلب أغسطس أى راحة لرجال الإطفاء فى فرنسا، لاسيما الجهود المضنية التى بذلوها إلى جانب رجال إطفاء هبّوا للنجدة من جميع أنحاء أوروبا، فى محاولات لإخماد ما أطلقوا عليه حريق "الغول" الذى استعر على مدار 3 أيام بالقرب من بوردو، معقل صناعة النبيذ.

وحاول أكثر من ألف رجل إطفاء، تدعمهم طائرات رش المياه، احتواء الحريق، الذى أجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، وأتى على ما يقرب من 1300 فدان من الغابات فى فرنسا.

ودمر حريق ضخم نشب فى منطقة جيروند بجنوب غربى فرنسا، ما لا يقل عن 51 ألف فدان من الأراضى فى المقصد السياحى الشهير، و70 ميلاً مربعاً بشكل عام، إلى جانب حرائق امتدت إلى عشرات المجتمعات فى المنطقة، وهددت نحو 13 ألف منزل فى ذروة النيران.

ووفقًا لـ EFFIS، احترق ما يقرب من 164 ألف فدان فى 291 حريقًا نشب فى فرنسا حتى نوفمبر 2022، وكان هذا أكثر من أربعة أضعاف ونصف المعدل السنوى لخسائر البلاد من الحرائق.

الجزائر

كافح نحو 1700 رجل إطفاء فى إخماد حرائق غابات الجزائر، شمالى البلاد، والتى اندلعت منذ منتصف أغسطس وعلى مدار صيف عام 2022.

الحرائق، التى قالت السلطات الأمنية أن بعضها مفتعل وقيد التحقيق، وقتها، تسبب فى وفاة أكثر من 40 شخصًا وعشرات الإصابات، وفق التقديرات الرسمية.

وفقدت محمية المحيط الحيوى "الكالا" المُدرجة على قائمة اليونسكو العالمية، فى الجزائر، أكثر من 10% من مساحتها فى حرائق أغسطس، وأفقدتها 24 ألف و700 فدان من مساحة الحديقة التى تعد الملاذ الأخير للغزال الأحمر البربرى، وأفادت EFFIS فى نوفمبر، أن حرائق الجزائر أتت على ما يزيد قليلاً عن 132.000 فدان فى 100 حريق تم الإبلاغ عنه رسميًا.

كازاخستان

تسببت سلسلة ضخمة من حرائق الغابات فى تضرر أكثر من 106.000 فدان فى أقل من أسبوع فى منطقة كوستاناى فى كازاخستان أوائل سبتمبر 2022.

وواجه أكثر من 2200 رجل إطفاء، حرائق الرياح باستخدام ما يقرب من 200 قطعة من معدات الإطفاء والطائرات وحتى قطارات الإطفاء المتخصصة، لكن تلك الجهود لم تمنع دمار 108 من المبانى ونزوح أكثر من 1800 شخص، ووفاة رجل رفض إخلاء محل سكنه.

المغرب

تسببت موجة الحرائق التى حلت مبكرًا على المغرب فى يوليو 2022، نتيجة موجات الحر، فى إجلاء 500 عائلة فى العرائش وتازة، إلى جانب 1331 أسرة أخرى نزحت من 20 قرية قرب ميناء طنجة، الذى شهد تدمير نحو 170 منزلًا، ووفقًا لـ EFFIS، احترق ما يقرب من80.000 فدان فى 44 حريقًا نشب فى المغرب حتى آخر إحصاء فى نوفمبر 2022.

واقتربت كرواتيا من نفس معدلات الخسارة التى حققها المغرب، إذ دُمرت عشرات المنازل على طول الساحل الأدرياتيكى، بعد أن اندلعت ثلاث حرائق غابات على مساحة تقل قليلاً عن 10 آلاف فدان فى يوليو 2022.

ووفقًا لـ EFFIS، احترق قرابة 81 ألف فدان فى 150 حريقًا نشب على مدار العام فى كرواتيا، وكان هذا أكثر من ضعف المتوسط ​​السنوى لخسائر البلاد.

اليونان

شهدت اليونان اندلاع حريقين ضخمين فى يوليو 2022، أحدهما فى جزيرة ليسبوس السياحية، والذى خلف أضرارًا جسيمة بالحقول وغابات الصنوبر والأشجار، حيث انتشرت النيران على مسافة 2.5 ميل، وتم تدمير ما لا يقل عن 7 آلاف و200 فدان إثر الحريق.

أما الحريق الثانى، فاندلع فى الجزء الشرقى من حديقة داديا الوطنية، وهى محميّة تضم ثلاثة من أربعة أنواع من النسور فى أوروبا وتعد الأكبر فى البلاد، حيث أتت النيران على أكثر من 5 آلاف فدان من غابات الصنوبر فى الحديقة الواقعة على بعد نحو 900 كلم إلى شمال شرق أثينا.

ووفقًا لـ EFFIS، احترق ما يقرب من 55 ألف فدان فى 60 حريقًا هذا الموسم.

المملكة المتحدة

اندلعت العشرات من حرائق الغابات الصغيرة وحرائق الأعشاب فى جميع أنحاء المملكة المتحدة ابتداءً من أبريل الماضى، إلا أن معظمها نشب فى يوليو بسبب الحرارة الشديدة، وبحلول 25 يوليو، تم رصد تضرر ما يقرب من 50.000 فدان بسبب الحرائق، وهى ثانى أكبر مساحات بعد عام 2018 عندما تم تدمير 71 ألف فدان.

وفقًا للمجلس الوطنى لرؤساء الإطفاء فى المملكة المتحدة: "هذا العام وحده شهدت إنجلترا وويلز 442 حريقًا هائلًا، مقارنة بـ 247 حريقًا فى العام الماضى".