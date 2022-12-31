القاهرة الإخبارية.. سيدنى تستقبل العام الجديد 2023 دون قيود

جدة - نرمين السيد - ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن رويترز أنه من المتوقع أن يتدفق أكثر من مليون محتفل إلى ميناء سيدنى لمشاهدة عرض الألعاب النارية.
وذكرت أن سيدنى هى واحدة من أولى المدن الكبرى فى العالم التى ترحب بالعام الجديد، وتستقطب مشاهدين بأعداد ضخمة من أنحاء العالم، مع تجهيز العد التنازلى لأولى لحظات العام الجديد، وإقامة عرض للألعاب النارية عند دار الأوبرا الشهيرة.
ومن المقرر أن تشهد احتفالات هذا العام بالعام الجديد إضاءة قوس من الألوان ميناء سيدنى، مع إطلاق ألفين من الألعاب النارية من الأشرعة الأربعة لدار أوبرا سيدنى، وسبعة آلاف من مواقع أخرى على جسر الميناء، فى أكبر احتفالات تشهدها المدينة على الإطلاق.
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