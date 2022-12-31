ابتكار جهاز تعليمى يساعد على التفكير المنطقى بين الطلاب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هيثم السيد أستاذ علم المنطق المساعد بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنّ لعبة رونرى بدأت فى عام 2017 حيث تستهدف تدريس مهارات التفكير المنطقى.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه كى يفكر الإنسان بطريقة صحيحة يحتاج أن يتعلم ويمارس مجموعة من المهارات الخاصة بالتفكير المنطقى مثل الاستنباط والاستقصاء والتفكير التحليلى والتفكير الناقد.

وتابع، أن رحلة "رونرى" بدأت مع مبادرة فى الجامعة للتعامل مع عضلة الدماغ مثلما يتم التعامل مع باقى أعضاء الجسم، ولكى يشعر الإنسان بالمزيد من الرشاقة ويحافظ على عضلات الجسم من الترهل ويكون فى حالة يقظة فإنه يذهب إلى الجيم ويستخدم مجموعة متخصصة من الأدوات، وفى المقابل، فإن هناك عضلة تستخدم بشكل يومى فى مختلف مناحى الحياة، حيث إن هناك حاجة فى تعليم الناس طرق التفكير السليم.

وأكد أنه بدأ تطوير أول وسيلة تعليمية فى شكل لعبة كى تكون محببة للنفس: "نشعر بمتعة وسعادة ونقضى وقتا لطيفا، وستشهد اللعبة ممارسة مجموعة من أهم المهارات الإنسانية التى يحتاجها سوق العمل، وخصصنا جزءًا معينا من مهارات التفكير المنطقى وهو التفكير الاستقرائى".

وأشار إلى أن "رونرى" اختراع مصرى أصيل، ولكن كنوع من التقدير للشريك اليابانى اتم اختيار اسم يابانى.

وبين أن "ورونرى" فى اللغة اليابانية تعنى علم التفكير الصحيح أو المنطق، كما أن ترتيبها التاريخى على مستوى العالم هو الثالث، لكن من ناحية إتاحتها لأكبر عدد من مستويات الممارسة ومناسبتها لعدد كبير من الفئات العمرية من 5 سنوات حتى 90 سنة، فإنها تعتبر الأولى على مستوى العالم.