جدة - نرمين السيد - وشهد 2022 أحداثا مثيرة، استعرضتها "إكسترا نيوز" فى مقطع فيديو، بدأت بانتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون بالعديد من دول العالم. وفى فبراير كان حادث سقوط الطفل ريان فى بئر بالمغرب أكثر الأحداث التى هزت العالم وأبكته، وفى نفس الشهر أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية فى أوكرانيا. وقبل نهاية العام أبهرت مصر العالم باستضافتها مؤتمر المناخ cop27 والذى أقر اتفاقا تاريخيا بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصاد 2022.. أبرز أحداث شهدها العالم فى 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.