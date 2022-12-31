الصين تحتفل بالعام الجديد بأشجار الموز المزينة

جدة - نرمين السيد - واستعرض التقرير مدى تنوع مظاهر احتفالات عيد الميلاد والتى تبدوا مختلفة هذا العام فى دول الشرق، موضحا أنه فى العاصمة الصينية بكين وعلى وقع المخاوف من طفرة كورونا جديدة فى البلاد وأجواء الطقس السيئة ساد الصمت شوارع المدينة.

وتابع التقرير أنه فى شنغهاى لم تمنع ظروف الوباء الصينيين من الاحتفال والتقاط الصور أمام شجرة عيد الميلاد قرب مركز البوندا المانع بالمدينة، الذى استقطبت فيه سوق عيد الميلاد جموعا كبيرة من الزوار للاحتفال على النمط الأوروبى.

وأضاف التقرير أنه على عكس شنغهاى غاب الصخب المصاحب لاحتفالات أعياد الميلاد عن العاصمة الكورية سول بشكل واضح، حيث لا تزال أجواء حادثة التدافع المميت خلال احتفالات الهلوين قبل شهرين تسيطر على مشاعر الكوريين.

وأشار إلى أنه فى الهند التى تفتقر لشجر الصنوبر أيقونة احتفالات الكريسماس فقد امتلأت الشوارع بصفوف من أشجار الموز والمانجو المزينة والمضاءة فى الشوارع، فضلا عن المصابيح الزيتية التى أضاءت أسطح المبانى، فى حين تزينت الكنائس بالأوراق الملونة والزهور الحمراء، وأقيم قداس عيد الميلاد حتى منتص الليل فى جنوب البلاد.

أوضح التقرير أنه لم تقتصر احتفالات هذا العام على الأطعمة فقط، حيث قامت سيارات إكليسيكية فاخرة بتوزيع الهدايا على المارين فى شوارع طوكيو التى امتلأت بالكثير من العروض الضوئية المبهرة.