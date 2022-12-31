مسرح للصراعات.. عبير فؤاد تكشف لـ «دوت الخليج» توقعات الأبراج فى 2023

جدة - نرمين السيد - عام 2023

وأوضحت أن عام 2023 سيكون مسرحا للصراعات على مستوى العالم، وخلال الستة شهور الأولى من السنة يحدث فيها حركة تنقلات كثيرة للكواكب "المشترى" و"زحل" و"بلوتو" ينتقلوا من برج لبرج آخر، ومع هذه التغيرات الفلكية يظهر إيقاع جديد فى الحياة، وتتكون ملامح جديدة للعالم، وتبدأ مرحلة جديدة على الأرض.

الأكثر والأقل حظا

وبالنسبة لأكثر الأبراج حظا، هى: الجدى، الثور، السرطان، العذراء، أما الأقل حظا: الجوزاء والقوس و"الحوت عشرية أولى مواليد فبراير".

وبدأت المهندسة عبير فؤاد رصد حظ الأبراج خلال عام جديد 2023، وهم:

برج الحمل:

وهم مواليد الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان متزوجا: هناك اقتراب كبير من شريك الحياة فى معظم الوقت، ويجد الأفراد السعادة أكثر فى الصيف، حتى وإن كانت "فينوس" تتراجع فى شهر أغسطس، ويتمتع هؤلاء باليقظة وحسن التصرف.

وإذا كنت خاليا: من أول العام يتمتع الأفراد بسحر لا يضاهى، ويقود ذلك لإيجاد الشخص الذى يتمناه هؤلاء، وخصوصا فى شهر مارس، وفى الصيف وآخر العام أيضا من السهل الوقوع فى الحب، ولكن يجب التأنى فى قرار الارتباط من 23 يوليو إلى 4 سبتمبر.

على الصعيد المهنى والمالى:

يدفع المشترى أصحاب البرج حتى 16 مايو نحو التوسع والنجاح، ويجب تقديم ما فى وسع الفرد فى النصف الأول من العام لاكتساب قوة دافعة فى النصف الثانى، ونصحت هؤلاء بالعمل فى سرية وكتمان وبدءا من 17 مايو لا يجب تجاوز حدود الوقت والإمكانيات لتفادى التشتيت وعدم التركيز.

على الصعيد الصحى:

يتألق هؤلاء من أول العام حتى 16 مايو بطاقة أخاذة، ويجب عليهم خلال مارس تنظيم الجهود حتى لا تنفذ طاقتك فيما لا يفيد، كما أنه فى أكتوبر يجب الاهتمام بتقوية المناعة.

برج الثور:

وهم مواليد الفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان متزوجا: شعر بتقدير الطرف الآخر والراحة والهدوء، وفى يناير ويونيو ويوليو وأغسطس يجب مقاومة مشاعر الغيرة ووضع حدا لأى مشاعر سلبية التى تضر بعلاقة شريك الحياة.

وإذا كان خاليا: يتمتع هؤلاء خلال شهرى فبراير وأكتوبر بفرصة كبيرة لبدء علاقة عاطفية والتفكير فى ارتباط طويل الأمد، كما أن شهر ديسمبر هو الشهر الأكثر جاذبية بالنسبة لهؤلاء، وأيضا شهر مارس وأبريل ومايو وسبتمبر ونوفمبر فجميعها شهور صالحة لتطور المشاعر بصورة إيجابية.

على الصعيد المهنى والمالى:

فى 2023 يضاعف "أورانوس" جرأتك، وقالت: "التغيير لن يخيفك، فقط كن متعقلا ولا تبدد طاقتك فى تحديات غير ضرورية".

وابتداء من 7 مارس يمنح "زحل" الأفراد المزيد من النضج والثبات وإدارة المشاريع والأعمال حتى تقوى المكانة المهنية لهؤلاء.

وابتداء من 17 مايو يصبح المشترى فى البرج ويعد الأفراد بفرص غير متوقعة، ويمنحهم وقتا مناسبا للإنجاز، كما يشعرون بالفخر للتقدم والتطور والصعود.

على الصعيد الصحى:

من أول العام إلى 16 مايو يشعرون بانخفاض الطاقة، لكن ابتداء من 17 مايو لآخر العام، يمتلك هؤلاء حيوية والتحرك بديناميكية ونشاط، ولكن فى نوفمبر يجب الوقاية من العدوى.

برج الجوزاء:

وهم مواليد من الفترة 21 مايو إلى 21 يونيو.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان متزوجا تجمعك بشريك حياتك نشاطات مشتركة خصوصا النصف الأول من العام، وتظهر متحمسا وأكثر رغبة فى الاقتراب من الطرف الآخر.

وإذا كنت خاليا: الحب يقترب منك هذا العام ويلمس قلبك.. من 11 أبريل إلى 7 مايو، لتمتع هؤلاء بالسحر والظهور فى صورة أكثر فتنة وإغراء والسبب يرجع لـ "فينوس"، وهناك احتمالات الارتباط كبيرة واللقاءات العاطفية مميزة.

وفي يونيو وحتى 22 يوليو تشتعل مشاعر "سناجل البرج"، ومن 23 يوليو إلى 3 سبتمبر يتراجع "فينوس" ويحتاج الفرد إلى مراجعة نفسه ومواقفه وقراراته، وفى شهر نوفمبر يميل الأفراد للرومانسية، وحينئذ الكلمة العليا ستكون للحب.

على الصعيد المهنى والمالى:

فى الربع الأول من العام، يمضى الفرد نحو أهدافه بإصرار وسرعة فائقة نظرا لوجود "المريخ" فى البرج، وابتداء من 7 مارس "زحل" قد يضع العراقيل فى الطريق وتصبح المسئوليات ثقيلة ومزعجة، ولكن لحسن الحظ يمنح "المشترى" القدرة على التصرف بتوازن والحصول على نصيب من الحظ حتى نصف مايو.

وابتداء من 17 مايو، يجب الاعتماد على الخبرات السابقة وعلى كل ما تم تعلمه لأجل الحفاظ على تحقيق المزيد من التقدم، ولكن بشرط وهو العمل فى صمت وتواضع.

على الصعيد الصحى:

إذا كنت تعتمد على ما لديك من مخزون كبير من الطاقة، فلتنتبه ولا تبالغ فى التحامل على نفسك، ولتكن حذرا لأنك لن تكون محصنا من لحظات الإجهاد والإرهاق، خاصة بين أبريل ومنتصف يونيو وفى آخر العام.

برج السرطان:

وهم مواليد من الفترة 22 يونيو إلى 22 يوليو.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان متزوجا: من 24 مارس إلى 11 يونيو يتحرر الفرد من الضغوط، وتصبح مشاعره تجاه شريك الحياة أكثر إيجابية وتتحول تحولا كاملا، وفى هذا العام يجب مراجعة النفس بصدق وإعادة تعديل المسار، وكلما اكتشف الفرد نفسه كلما تغيرت نظرته للطرف الآخر، ولكن فى شهر أغسطس قد تهتز الأفكار وتتشوش المشاعر قليلا.

وإذا كان خاليا: الحب فى طريقه إليه، وفى فبراير ومارس ومايو وأيضا فى آخر العام هناك فرص كبيرة للقاءات عاطفية ناجحة، حينئذ لديه رغبة فى إيجاد النصف الآخر، وقد يشعر الفرد وقتها بالسعادة إذا التقى به، كما أن الفرص متاحة ابتداء من 17 مايو لتحول علاقة صداقة إلى حب.

على الصعيد المهنى والمالى:

على الرغم من شعورك بالإحباط فى أول العام، لكن كل جهد قدمته ستكافأ عليه، ويساعدك "نبتون" من أول العام على مشاركة أفكارك وترسيخ كل شىء حققته.

كما أن "أورانوس" ثم "زحل" ابتداء من 7 مارس يعدانك بالنجاح، ثم يأتى "المشترى" فى 17 مايو ليضمن لك النصر، ومن هنا تكمل بقية العام بتحقيق مزيد من الإنجازات والمكاسب فى مجالك المهنى والمشاريع.

على الصعيد الصحى:

قالت عبير فؤاد لأصحاب السرطان: "إذا وجدت نفسك متوترا فى الشهور الأولى من العام، وإذا كنت ترغب فى إنجاز الكثير، فاصبر حتى شهر يونيو.. حينئذ ستنظم وقتك وطاقتك وجهودك بصورة أفضل، وستكون مقاومتك أكبر، وتجد لديك القدرة على مواجهة كل شىء".

برج الأسد

هم مواليد الفترة من 23 يوليو إلى 22 أغسطس.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان متزوجا: من أول العام وحتى آخر فبراير تتوالى الكواكب فى مواجهة أفراد البرج مما يجعلهم عرضة للصدام مع شريك حياتك، ونصحت بالانتظار حتى أول مارس، وحينئذ تمنحك الأفلاك طاقة عاطفية، وسيكون الوقت مناسبا للاقتراب من الآخر، وتغيير نظرتك للأمور، ومن 23 يوليو إلى 3 سبتمبر، فينوس يتراجع فى البرج، ويدفع الأفراد لتقييم العلاقة بشريك الحياة، والنتيجة ستكون إيجابية.

وإذا كان خاليا: يعد أول العام ليس هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات سليمة فيما يخص الارتباط، وابتداء من 20 فبراير إلى 22 يوليو، وأيضا فى سبتمبر ونوفمبر تتوفر الفرص للالتقاء بشريك الحياة، وعلقت عبير فؤاد قائلة: "هذا العام سيفاجئك الحب فى أى وقت وتعيش أجواء ساحرة".

على الصعيد المالى والمهنى:

"أورانوس" طوال العام يجعلك متطلبا فى حياتك العملية ويدفعك للانفعال سريعا، وتفقد صبرك بسرعة.ومن أول مارس حتى منتصف شهر مايو، يجلب لك كوكب "المشترى" لمسة من الحظ والنجاح، وتشعر بحرية الحركة، والخصوم والمنافسة والعقبات تبتعد أو تهرب منك، ويمكنك أن تتطور أكثر، ولكن بعد ذلك قد يدفعك إلى طموحات مفرطة ومن المهم حينئذ أن تعرف كيف تهدئ الأمور بمجرد وصولك إلى مستوى معين، وذلك كى لا تصنع أعداء بلا داع، وكى لا تفسد ما أنجزت.

على الصعيد الصحى:

على الرغم من لحظات الإجهاد أو الإرهاق فى أوقات كثيرة، ولكن أصحاب البرج يتمتعون بالقدرة على توظيف الجهود وتوجيهها بصورة سليمة.

برج العذراء

هم مواليد الفترة من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان الفرد متزوجا: فى أول العام يدير علاقته بشريك حياته بحكمة، لكن ابتداء من 27 يناير، الكواكب تتوالى فى مواجهته، ومع بداية الربيع تتحرر من عدة ضغوط وتقترب بلطف من شريك الحياة.

وإذا كان خاليا: قد تنهل من الحب فى شهر مارس وأبريل ومايو، ومن يونيو إلى سبتمبر يميل للانعزال من أجل مراجعة خياراته، ومع ذلك بداخله رغبة فى الاستسلام لمشاعر حب، وتساهم تلك المراجعة الفكرية والروحانية فى اتخاذ قرار زواج، ومن نصف أكتوبر قد يجد الأفراد السعادة المطلقة فى الحب.

على الصعيد المهنى والمالى:

وقالت المهندسة عبير فؤاد لـ دوت الخليج: "ابتداء من 7 مارس "زحل" فى مواجهة برجك، وقد يضعك ذلك فى خلاف خاص بارتباط مهنى، ومن المهم أن تحمى حقوقك، وتنتبه فى الأمور القانونية طوال الوقت، عموما طوال العام "أورانوس" يدفعك لقبول التغييرات والتطورات المرتبطة بتعاون جديد أو مكانة جديدة.. كما أن "بلوتو" يمنحك بصيرة، وابتداء من 17 مايو: "المشترى" يمنحك فرص على طبق من فضة وثِق بنفسك وضَع مواهبك نصب عينيك".

على الصعيد الصحى:

على مدار العام، يمكن أن يعتمد الأفراد على ما لديهم من طاقة كبيرة تسمح لهم بتنفيذ جميع المشاريع، ويجد نفسه قادرا على اتباع أسلوب صحى متوازن خلال العام.

برج الميزان

هم مواليد الفترة من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان الفرد متزوجا: من أول العام وحتى 16 مايو يصبح "المشترى" بمواجهة أصحاب الميزان، وعليهم مقاومة ميولهم للتمرد والعناد فى هذه الفترة، وعدم تتسرع فى القرارات وردود الأفعال.

ومن 17 مايو، يعد هو الوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريك حياتك، وتبدأ مرحلة جديدة يسودها التفاهم والود.

وإذا كنت خاليا: ابتداءً من 3 يناير "فينوس" ينضم مع "زحل" بمنزل الحب ويمنحانك جاذبية وصحوة عاطفية ومشاعر شابة، بالإضافة إلى أن العشق قد يمسك بتلابيب قلبك وقد يقودك ذلك فى أى وقت من العام للشعور بالسعادة أو لقرار زواج، ومعظم الوقت خلال هذا العام "سناجل البرج" يصبحون على موعد مع لقاءات عاطفية خلابة، ومشاريع ثنائية جديدة، لذا يجب الاستمتاع بالوقت، ولكن فى أكتوبر وديسمبر قد يكون هناك خيبات أمل، وبالحوار تكتشف أنه سوء فهم بسيط، لذا لا ترفض الحوار.

على الصعيد المهنى والمالى:

فى أول شهرين يدفع "زحل" أصحاب البرج لوضع أسس راسخة للعمل، بالإضافة إلى الاجتهاد وتنظيم العمل بشكل أفضل وتتبع أساليب أكثر منهجية حتى تساعد فى مواجهة المسؤوليات الثقيلة.

وبدءا من 7 مارس يجب التمسك والاستعداد للقتال من أجل الحفاظ على المكتسبات، كما يجب تذكر أنه من أول العام وحتى 16 مايو: "المشترى" بمواجهة البرج، لذا يجب مضاعفة التركيز والانتباه إلى الحقوق وعدم التسرع فى توقيع الأوراق والعقود.

وابتداء من 17 مايو "المشترى" يمنحك وقتا مناسبا للبيع والشراء، ولتنمية مدخرات أو أملاك وحينئذ تخطط جيدا لمستقبلك ولخطواتك.

على الصعيد الصحى:

سنة 2023 تحمل فترة ممتعة للغاية، وستسمح لأفراد الميزان باكتشاف طاقات جديدة بداخلهم لم يعلمون بوجودها، بالإضافة إلى التفوق على النفس.

برج العقرب

هم مواليد الفترة من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان الفرد متزوجا من أول فبراير يشعر بانفراجة وتحسين المزاج وإيجاد حلول المشاكل مع شريك الحياة، وزيادة حرارة الحب تجاه الطرف الآخر، ومن أول يونيو حتى سبتمبر يتمتع هؤلاء بالرغبة فى التملك والميل لعدم المرونة مما يهدد استقرار الحياة الزوجية، ويجب على هؤلاء بعدم اتخاذ قرارات متسرعة، وفى أوائل أكتوبر يستعدون الروح المبهجة.

وإذا كان خاليا ففى أول العام يكون "فينوس" فى وضع معاكس وقد يصيب الفرد بشىء من البرود العاطفى، لكن من أول فبراير يتمتع هؤلاء بطاقة عاطفية تجعل الأفراد راغبين فى الحب، لكن من 5 يونيو إلى 8 أكتوبر يجب التميز بالهدوء وعدم التسرع ودراسة قرار الارتباط أو الانفصال بحذر، وفى أكتوبر تجتاح لدى هؤلاء حالة حب مفاجئة ويتخذون بعدها قرارا بالزواج.

على الصعيد المهنى والمالى:

فى يناير وفبراير تشتد الضغوط وتجبر الظروف الأفراد على بذل جهود مضاعفة، لكن ابتداء من 7 مارس "زحل" يمنحهم دفعة للأمام، وتصبح الحياة أسهل، ولكن من المهم طوال الوقت الانتباه للحقوق وعدم المغامرة بالأمور المالية والقانونية كما يجب أيضا مضاعفة الحذر ابتداء من 17 مايو.

على الصعيد الصحى:

طوال عام 2023، قد يحاط أفراد العقرب بأشخاص يؤثرون على معنويات الأفراد، لذلك يجب عليهم الحماية من الطاقات السلبية، والهروب من الشخصيات السامة التى تؤثر بطريقة سلبية على الحياة اليومية.

برج القوس:

هم مواليد الفترة من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر.

على الصعيد العاطفى:

وجهت عبير فؤاد رسالة لأصحاب القوس وقالت: "إذا كان الفرد متزوجا من أول العام وحتى 25 مارس المريخ بمواجهة برجك مما يدفعك للتمرد والانفعال.. اصبر، وفى الربيع.. تتحسن مزاجيا وتستمتع بوقتك، انتبه أيضا من 21 مايو إلى 21 يونيو وتجنب الصدام مع شريك حياتك.. بعد ذلك الأجواء سانحة ليجمعكما سفر ممتع وأوقات هانئة".

وإذا كان خاليا: هذا العام سيكون الحب هو مصدر السعادة دائما بالنسبة لـ "سناجل القوس"، خصوصا فى شهر يناير ومارس وأبريل وأيضا من آخر يونيو إلى سبتمبر، وفى هذه الأوقات قد يلتقى الأفراد بمن يشغل العقل والقلب، ويقررون بعدها الارتباط رسميا، وقد تحدث خلافات فى أكتوبر، لكن الأمور تتحسن بسرعة، خصوصا لدى الذين يفضلون حوارا واضحا وصادقا حتى نهاية العام.

على الصعيد المهنى والمالى:

من أول العام إلى 16 مايو "المشترى" يدعم طاقة أصحاب البرج، ويستطيع الأفراد أن يجسدون أفكارهم وينفذون مخططات معينة ولكن بشرط وهو تعلم الصبر وتنظيم الوقت والجهد طوال العام، كما يجب الانتباه إلى الحقوق وعدم المغامرة ماليا.وابتداء من 7 مارس "زحل" يبطئ من تقدم الفرد، ومن المهم يجب الإصرار على التواجد على كل الجبهات فى نفس الوقت، وارض بالمتاح.

على الصعيد الصحى:

عام 2023 يمثل مرحلة مهمة، يستطيع من خلال الفرد السيطرة على الطاقة، وهو عام جيد تتعافى فيه من ضغوط العام السابق، تشحن خلاله طاقتك وتوظف جهودك بشكل أفضل.

برج الجدى:

هم مواليد الفترة من 22 ديسمبر إلى 20 يناير.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان الفرد متزوجا يحتفل بالحب من أول العام حتى منتصف أبريل، وأيضا من أول سبتمبر لآخر العام، حينئذ سيكون الوقت مناسبا لعيش حالة من الانسجام والتجديد فى العلاقة بشريك الحياة، ولكن من منتصف أبريل لآخر أغسطس قد يميل الفرد للتشتت وعليه وقتها شرح مخاوفه بهدوء.

وإذا كان خاليا فمن أول العام يحالفه الحظ فى الحب، وقد يحمل له هذا العام لقاء له مستقبل، ويجب التوجه بثقة وجرأة تجاه الجنس الآخر، ومن المحتمل اتخاذ قرارا بالزواج فى شهر مايو أو ابتداء من سبتمبر وحتى آخر العام وفى هذه الأوقات يتمتع هؤلاء بمشاعر حب قوية.

على الصعيد المهنى والمالى:

ابتداء من 7 مارس يكون "زحل" بمنزل العلاقات ويمنح أصحاب برج الجدى أفكارا طموحة وقناعات حكيمة، تساعد فى ترسيخ مكانتهم.

وابتداء من منتصف مايو "أورانوس" و"المشترى" يتمتع أصحاب البرج بالجرأة لعمل عقود جديدة أو اتخاذ خطوات مهمة ويؤتى ذلك بنتائج مثمرة، وعلقت عبير فؤاد: "نعم هذا العام أنت على موعد من النجاح، وطريقك ملىء بالفرص.. استفد من ذلك".

على الصعيد الصحى:

سيتمتع أفراد برمج بالجدى خلال العام الجديد بأنهم يصبحون أكثر ديناميكية، وأكثر صلابة، وأكثر تصميمًا من أى وقت مضى، كما يتمكنوا من تلبية جميع الالتزامات حتى أن البعض ستتاح لهم الفرصة لاستعادة "صحتهم".

برج الدلو:

هم مواليد الفترة من 21 يناير إلى 19 فبراير.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان الفرد متزوجا فخلال هذا العام سيبدو متعطشا للتجديد، ويدفعه ذلك للنظر فى علاقته بشريك حياته أو حياته اليومية بشكل مختلف، وقد يبدأ هؤلاء مرحلة جديدة يسودها التفاهم حول المستقبل ومشاريع مشتركة، ولكن من 5 يونيو إلى 8 أكتوبر يجب عدم التسرع فى الغضب ولكن يجب أن يكونوا أكثر استعدادا للتسامح والتمسك بالطرف الآخر.

ولكن إذا كان خاليا: هذا العام مثالى لتقلب صفحة الماضى وتتخلص من ذكرى حب سابق، ومن أول العام وحتى 25 مارس وأيضا سبتمبر ونوفمبر يتمتعون خلالها بطاقة عاطفية ومن السهل تتبع المشاعر، والوقوع فى الحب، لكن الغيرة قد تنغص على الفرد حياته فى بعض الأوقات خصوصا فى يونيو ويوليو وأكتوبر وديسمبر، حينئذ يعانى الأفراد من تشوش عاطفى وتقلبات، ومن المهم التحلى بالصبر.

على الصعيد المهنى والمالى:

من أول العام حتى 16 مايو: "المشترى" بمنزل العلاقات يقوى معنويات أصحاب برج الدلو، وقد يقدم لهم ضربات الحظ، ويجب التركيز على صقل أساسيات العملك أو المشروع، وتحديد التطلعاتك والاتجاه الذى تريد انتهاجه فى العمل، وستكون هذه الفترة مثالية أيضا لبدء مرحلة جديدة فى عمل أو دراسة. ابتداء من 7 مارس لآخر العام: "زحل" بمنزل المال لذا يجب أن تكون واقعيا فى المصاريف، دون المغامرة فى مشاريع خيالية.من 17 مايو لآخر العام: "أورانوس" و"المشترى" قد يدفعانك لفسخ عقد أو للدخول فى مجال مهنى جديد، فقط من المهم ألا تغادر مكانك بسبب نزوة وعليك بدراسة عاقبة أى قرار.

على الصعيد الصحى:

عام 2023 يمثل مرحلة تجديد بالنسبة للأصحاب الدلو، ويجب الاستفادة من الحالة الفلكية الجيدة بدءا من أول السنة إلى 16 مايو، والتمكن من خلالها للسيطرة على نمط الحياة وتحديد نظام صحى والنظر إلى النفس بشكل مختلف.

برج الحوت

هم مواليد الفترة من 20 فبراير إلى 20 مارس.

على الصعيد العاطفى:

إذا كان الفرد متزوجا: طوال عام 2023 يعتمد شريك حياتك على دعمك ووقوفك بجانبه ويتحقق تفاهما أفضل معه وتتحسن علاقتك به، وقد يترك هذا العام فى ذاكرتك انسجاما ولحظات عاطفية جميلة، وعلى مدار العام.. تقترب أكثر وأكثر من نصفك الآخر.

وإذا كان خاليا: من أول العام، تعرف جيدا ما تريده وما لا تريده، ولن تقبل بالدخول فى أى علاقة لا تناسبك، وقد تفضل البقاء وحيدا على أن تكون فى صحبة سيئة، ومع ذلك فى أكتوبر بعض مواليد الحوت قد يقرروا الزواج وتغيير حالتهم الاجتماعية.

على الصعيد المهنى والمالى:

عام 2023 هو عام العمل الشاق بالنسبة لمواليد برج الحوت، لكن جهودهم لن تذهب هباءً. "زحل" يتواجد فى البرج ابتداء من 7 مارس، ويعمق التفكير، ويجعل الفرد أكثر اجتهادا وتركيزا وتنظيما للأعمال. كما أن هذا العام هو وقت الحصاد، وسيكون جيدا اعتمادا على الجهود السابقة، وقد يكون مطالبا بواجبات ومسئوليات أكبر، وخاطبت عبير فؤاد أصحاب الحوت: "لا تدع الضغوط تؤثر على تقديرك للآخرين. "نبتون" أيضا في برجك طوال العام يلهمك بأفكار جيدة ويجعلك ذلك تلمع بموهبة ابتكارية خلاقة".

على الصعيد الصحى:

هذا العام يتمتع أفراد الحوت بمناعة أفضل خصوصا من أول أبريل، ويتمتع الأفراد بقوة تحمل، وقوة إرادة، وروح حزم، ولن يعوقهم أى متاعب عن تنفيذ التزاماتك.