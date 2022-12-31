رئاسة الحرمين تقدم حزمة من الخدمات لضيوف الرحمن فى المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى على تسخير كوادرها البشرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، وذلك طيلة توافد الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام





وأتت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بالمسجد الحرام لهذا اليوم الجمعة فى تقديم الإرشاد المكانى باللغات لـ 55.728 مستفيدا، وتقديم 112.320 عبوة زمزم الموزعة، فيما بلغت كمية المعطرات 2.550 لترا، وكمية المطهرات 130.000 لتر، كما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 750 مستفيدا، و 50 مستفيدا من مكتبة الحرم المكى الشريف، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ 30.500 لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ 500 لتر .

كما أشتملت كمية معقمات الأيادى 2.550 لتر، والتعقيم بالبابوكير 650 لتر، إلى جانب إستفادة 2.782 مستفيدا، فيما بلغ المستفيدين من الكتيبات والمطويات 2.050 مستفيد، والمستفيدين من التوعية الميدانية 130.000 مستفيد، إلى جانب إستفادة إستفادة 20.000 مستفيد، فيما بلغت الساعات الموزعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات 2.800 سماعة، إضافة إلى استفادة 325 مستفيدا من أساور معصم اليد للزائر الصغير، كما استفاد 1.820 مستفيدا من الخدمات الاجتماعية والإنسانية .