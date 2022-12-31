جوجل يحتفى بـ رأس السنة الميلادية على طريقته الخاصة

جدة - نرمين السيد - غير محرك البحث جوجل واجهته الرئيسية احتفالا بقرب رأس السنة الميلادية الجديدة، إذ ظهر الشكل الرئيسى للموقع على هيئة احتفال مصحوبا بتعليق "عشية احتفال رأس السنة الميلادية الجديدة".





ومن التقاليد بالنسبة لكثير من الناس فى البلاد العربية الآن الاحتفال بـ ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة فى 31 ديسمبر من كل عام، بوصفها مناسبة تُنتظر من العام إلى العام حيث استقبال العام الجديد.

وليل رأس السنة لم تعد مجرد ليلة عادية لدى جموع إذ أصبحت بالنسبة للكثيرين يمكن أن تعنى شيئًا أكثر من ذلك بكثير فهى بالنسبة لهم قد تعنى بداية جديدة.

وينظر العديد من الأفراد إلى العام الجديد على أنه فرصة لإجراء تحسينات فى حياتهم لم يتمكنوا من تحقيقها خلال العام السابق وبالنسبة لآخرين فإن العام الجديد وقت مليء بالإثارة والترقب بشأن ما ينتظرهم فى المستقبل.