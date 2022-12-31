موبايل مميز من إنفينيكس لفئة محدودى الدخل

جدة - نرمين السيد - وأصدرت "إنفينكس" هاتف Note 11 الذى يلبى احتياجات الأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكى جيد وبسعر مناسب.

ويتضمن مواصفات "هاتف Infinix Note 11"، شاشة كبيرة عالية الدقة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080×2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويتمتع هاتف "إنفينيكس Infinix Note 11" بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة من نوع QVGA، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف ميزة ذاكرة الوصول العشوائى الممتد إلى 3 جيجا بايت، ويحصل الطراز بذاكرة 6 و6 جيجابايت، على زيادة بسعة 1 جيجا بايت من سعة الوصول العشوائى "رام"، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 150 دولار أمريكى أى ما يعادل 3700 جنيه مصرى.