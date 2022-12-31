جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الأسترالية إن سيارة لاند روفر ديسكفرى الخاصة بالعائلة عثر عليها فى كوندينين، على بعد حوالى 280 كيلو مترًا 174 ميلًا شرق عاصمة الولاية بيرث.
وذكر أن الوالدين سيندى برادوك، 25 عاما، وجيك داى، 28 عاما، أُعلن عن وفاتهما فى مكان الحادث، ونجا أطفالهم الثلاثة من الحادث، لكنهم تركوا محاصرين فى السيارة مع والديهم المتوفين فى درجات حرارة شديدة حتى اكتشفهم أحد أفراد الأسرة المعنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طفلة تنقذ شقيقها الرضيع من الموت فى أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.