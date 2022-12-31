طفلة تنقذ شقيقها الرضيع من الموت فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الأسترالية إن سيارة لاند روفر ديسكفرى الخاصة بالعائلة عثر عليها فى كوندينين، على بعد حوالى 280 كيلو مترًا 174 ميلًا شرق عاصمة الولاية بيرث.

وذكر أن الوالدين سيندى برادوك، 25 عاما، وجيك داى، 28 عاما، أُعلن عن وفاتهما فى مكان الحادث، ونجا أطفالهم الثلاثة من الحادث، لكنهم تركوا محاصرين فى السيارة مع والديهم المتوفين فى درجات حرارة شديدة حتى اكتشفهم أحد أفراد الأسرة المعنيين.