«عاصفة القرن» تجمد شلالات نياغرا الشهيرة

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو شلالات "نياغارا" الواقعة على منطقة حدودية بين محافظة أونتاريو الكندية ونيويورك متجمدة وطبقات سميكة من الثلج والجليد.

وتسببت العاصفة الثلجية التى تضرب مناطق واسعة فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ قرابة أسبوع، فى مقتل 63 شخصًا وتسجيل انقطاعات فى التيار الكهربائى، وإلغاء العديد من رحلات الطيران.

ودفعت السلطات الأمريكية بكاسحات الجليد بعد عاصفة ثلجية مميتة فى مطلع الأسبوع، مع استمرار تساقط الثلوج وتنبؤات بارتفاع سريع فى درجات الحرارة وهطول الأمطار.