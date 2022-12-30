بحث قانونى جديد لإعادة تدوير بطاريات المحمول (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "سمور" فى مداخلة عبر "سكايب" بقناة " القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن سوق الاتحاد الأوروبى كبير جدًا بالإضافة إلى إدخال أنظمة تشغيل جديدة، ويلزم الشركات المتخصصة على الاستجابة لطلبات الاتحاد الأوروبى.
ونجحت الهواتف الذكية فى تحقيق قفزة تقنية كبيرة جدا خلال سنوات قليلة، مما ساهم بتحول الهاتف المحمول من جهاز "غبى" إلى جهاز "ذكى"، يقدم للمستخدمين وظائف تساعدهم فى حياتهم اليومية.
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