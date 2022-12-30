جدة - نرمين السيد - وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية خلال حديثه ببرنامج "الحق المبين"، الذى يُعرض على "فضائية dmc"، اليوم الجمعة، أن النبى ﷺ كان يدعو لأشخاص من قريش وهم على غير الإسلام بأن يهديهم الله ويوفقهم.
وأوضح "الأزهرى" أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يحساب العباد ويقيم الميزان، وطالب الأزهرى أن يكون السلوك النبوى الشريف دستورًا للعمل مع الإنسان غير المسلم.
وأشار إلى أنه ليس ضروريًا أن يكون الدعاء لغير المسلم بالهدايا، فلك أن تجزيه الله خيرًا لو هو أحسن إليك وما إلى ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيخ أسامة الأزهرى يوضح حكم الدعاء لغير المسلم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.