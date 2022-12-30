الشيخ أسامة الأزهرى يوضح حكم الدعاء لغير المسلم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية خلال حديثه ببرنامج "الحق المبين"، الذى يُعرض على "فضائية dmc"، اليوم الجمعة، أن النبى ﷺ كان يدعو لأشخاص من قريش وهم على غير الإسلام بأن يهديهم الله ويوفقهم.

وأوضح "الأزهرى" أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يحساب العباد ويقيم الميزان، وطالب الأزهرى أن يكون السلوك النبوى الشريف دستورًا للعمل مع الإنسان غير المسلم.

وأشار إلى أنه ليس ضروريًا أن يكون الدعاء لغير المسلم بالهدايا، فلك أن تجزيه الله خيرًا لو هو أحسن إليك وما إلى ذلك.