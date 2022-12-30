60 رحلة بالون طائر تحلق فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون الطائر فى بيان، اليوم الجمعة، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تقدم خدمات البالون الطائر، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، مضيفا أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.
وأكد عبود أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرات فى العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع به من أجواء دافئة واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة.
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