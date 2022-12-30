سامسونج تكشف مواصفات أحدث إصداراتها.. لابتوب مطور

جدة - نرمين السيد - ويأتى اللاب مزودًا بشريحة 8cx Gen 3، وشاشة ذات جودة عالية بلغ حجمها 13.3 بوصة، ويمكن طيها بزاوية 360 درجة، بما يمكن المستخدم من الكتابة عليها عبر قلم S Pen المرفق.

وإلى جانب دعمه لشبكات الجيل الخامس، يعمل الحاسوب الجديد بـ شبكات Wi-Fi 6E الحديثة، ويقدم كافة وظائف الهواتف الذكية عبر شريحة جديدة أضيفت فيه، كما يعمل بنظام ويندوز.

كما يأتى الحاسب الجديد، بوزن خفيف بلغ 1.04 كيلوجرام، وهيكل مميز، إضافة إلى وتقنيات Bluetooth 5.2 الحديثة لنقل البيانات لاسلكيا.

وزوت سامسونج الجهاز الجديد بـ 3 منافذ USB Type-C، ومنفذ microSD، ومنفذ بقياس 3.5 ملميتر للسماعات، ومكبرات صوت عالية الأداء تدعم تقنيات Dolby Atmos.

كما يتميز الحاسوب البالغ سعره 1500 دولار ببطارية قوية، تمكنه من العمل طوال 35 ساعة متصلة، وقد جاء مزودا بنظام التشغيل Windows 11 ويتبع مواصفات الكمبيوتر الشخصى Secured-Core من مايكروسوفت.