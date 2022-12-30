عمرها 100 عام وعاشت فقيرة.. وفاة والدة رئيس الوزراء الهندى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، قال ناريندرا مودى عن والدته بعد نشر صورة لها عبر صفحته فى "تويتر": "علمته العمل بذكاء والعيش بنقاء". وُلدت هيرابين فى فيزناغار بمنطقة مهسانا فى ولاية غوجارات، عام 1923 وكتب مودى فى السابق عن والدته، قائلا إن "طفولتها كانت طفولة الفقر والحرمان".

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