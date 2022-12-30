شجرة كريسماس من المخلفات المنزلية (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميما مبتكرًا لشجرة كريسماس صديقة للبيئة فى إطار استعدادات واحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية الجديدة 2023 من أجل إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.





"شجرة الكريسماس" قدمها فريق التوعية بمناسبة أعياد رأس السنة من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد، والكرتون، والفويل، والخشب، وجردل بلاستيك، وذلك لتحقيق منظر جمالى فى المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.

يأتى ذلك فى إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعى البيئى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ ورش عمل فنية فى مختلف المحافظات لتعليم المشاركين كيفية صنع مثل هذه المنتجات وتعريف المشاركين بقيمة الموارد المتاحة فى صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

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