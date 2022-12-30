«القاهرة الإخبارية».. «المحيبس» لعبة عراقية تراثية من العصر العباسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "المحيبس" أو إخفاء الخاتم، لعبة محلية عراقية معروفة، تتوارثها الأجيال منذ مئات الأعوام، يحرصون على إقامة طقوسها الخاصة، والتى يختص بها العراقيون وحدهم حيث، يرجع تاريخها إلى العصر العباسى بين القرنين الثامن والثالث عشر.





كل منطقة فى العراق وفق التقرير المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، لديها فريق محترف يمارس لعبة "المحيبس"، يتبارون فيما بينهم، ويبقى بطل العراق الذى يحافظ على إخفاء الخاتم بكفوف أعضاء الفريق، وتعتمد على الفراسة والقدرة على اكتشاف حامل الخاتم من بين عشرات المتسابقين.

وفى هذا السياق قال فاضل عباس الكاتب العراقى، إن المحيبس لعبة عراقية قديمة، أكثر ما يميزها القيود الصارمة التى تفرض على المتسابقين المكونين من فريقين، يلعبون بفردية ولا تحتاج إلى دعم مالى أو هيئة لتنظيمها.

وتابع "فاضل" أن "المحيبس" مجهود فردى من أصحاب الفرق الذين يجمعون أصدقاءهم بالمناطق القديمة فى العراق، مثل الأعظمية والكفاح ويعيشون أجواء كرنفالية فى شهر رمضان.

ويتوجب على قائد الفريق إخراج الخاتم من الفريق الخصم، الذى يتوجب أن يكون لديه مهارات خارقة للعادة كونه يعلم أين يخبئ الخاتم ويخرجه من بين 30 لاعبا.

وتعتمد اللعبة على قوة "النازل" الذهنية فى التوصل إلى "المحيبس" والتركيز على يد اللاعبين فى الفريق المنافس، الذين يتناقلون الخاتم بين كفوفهم بطريقة سريعة لتضليل الفريق الآخر، لذا تحتاج إلى طاقة ذهنية أكثر منها جسدية.