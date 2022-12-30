جدة - نرمين السيد - وفى إطار احتفال الشعب المصرى بالعام الجديد، رصدت عدسة دوت الخليج، سيارة "ربع نقل" تحمل زينة الكريسماس، وظهرت كبيرة الحجم، وفيما يبدو سيتم وضعها فى مكان كبير، مثل الأشجار الموجودة فى المولات، والميادين، وشوارع المحروسة.
وكان المشهد اللافت للنظر، حرص عدد من العمالة على العمل فى يوم الجمعة، سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام الدرجات النارية، يحملون عليها المعدات المستخدمة فى أداء مهامهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الإيد الشقيانة».. مواطنون يتحدون البرد سعيا للرزق الحلال (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.