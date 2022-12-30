«الإيد الشقيانة».. مواطنون يتحدون البرد سعيا للرزق الحلال (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار احتفال الشعب المصرى بالعام الجديد، رصدت عدسة دوت الخليج، سيارة "ربع نقل" تحمل زينة الكريسماس، وظهرت كبيرة الحجم، وفيما يبدو سيتم وضعها فى مكان كبير، مثل الأشجار الموجودة فى المولات، والميادين، وشوارع المحروسة.

وكان المشهد اللافت للنظر، حرص عدد من العمالة على العمل فى يوم الجمعة، سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام الدرجات النارية، يحملون عليها المعدات المستخدمة فى أداء مهامهم.