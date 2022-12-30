تقارير: آبل قد تجعل «آيفون 15» فى متناول الجميع

جدة - نرمين السيد - ورغم ذلك، يبدو أن "آيفون 14 بلس" لم يتمكن من جذب المستهلكين وأن شركة "آبل" تكافح من أجل بيع الجهاز، إذ تشير التقارير الآن إلى أن "آبل" تفكر فى طرق جديدة "لإعادة تقييم كيفية تعاملها مع أجهزة "آيفون" الاحترافية وغير الاحترافية لأجهزة آيفون 15".

ويشير أحد التقارير إلى أن "آبل" تقوم بتقييم خيارين لإنجاح هاتف "Plus" التالى، أولًا، يُقال إن عملاق التكنولوجيا الذى يتخذ من كوبرتينو مقرًا له، يميز بشكل أكبر بين طرازات "آيفون برو" والأجهزة غير الاحترافية.

وتعتقد الشركة أن هذا سيدفع المستهلكين الحساسين للسعر الذين يرغبون فى الحصول على هاتف بشاشة كبيرة لاختيار "آيفون 15 بلس"، كما اقترح المحلل فى شركة "آبل"، مينج تشى كو، نفس الخطوة قبل أسبوعين.

ثانيًا، يُقال إن شركة "آبل" تفكر فى جعل "آيفون 15 بلس" القادم فى متناول الجميع، والآن إذا قررت "آبل" خفض سعر طراز "Plus"، فهذا يعنى أيضًا أن طراز الفانيليا لجهاز آيفون 15 سيشهد أيضًا انخفاضًا فى السعر.

وعما إذا كانت "آبل" ستجعل طراز "Plus" أرخص فى العام المقبل أم لا، هذا ما سيحدده الوقت فقط، وحاليًا، تستهدف الشركة بيع "آيفون 14 بلس"، وهو ما لم يلق قبولًا جيدًا من قبل المستهلكين على مستوى العالم.

هذا العام، لم تجلب "آبل" الكثير من التغييرات على طرازات "آيفون" الأرخص.

بدلًا من ذلك، ركزت الشركة على ترقية طرز "Pro"، لدرجة أن "آيفون 14" وما قبله آيفون 13" يقدمان نفس مجموعة المواصفات بالإضافة إلى التصميم.

فى الواقع، يتم تشغيل "آيفون 14" أيضًا بواسطة مجموعة شرائح "A15 Bionic" العام الماضى، بينما تأتى طرز "آيفون 14 برو" مزودة بأحدث شريحة "A16 Bionic".

فى عام 2023، من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن أربعة طرز جديدة ضمن سلسلة "آيفون 15"، تتكون من "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس" و"آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو بلس".

قد لا يشهد العام إطلاق أى طراز من "آيفون" بسعر معقول، كما أنه ومن المتوقع أن يتم تشغيل هواتف سلسلة "آيفون 15" بواسطة شريحة A17 Bionic من "آبل"، مما يوفر أداءً أفضل للكاميرا والبطارية.

فى الواقع، يُعتقد أيضًا أن جميع الطرز تحت سلسلة آيفون 15 ستشمل تصميم "Dynamic Island"، والذى يتوفر حاليًا فقط فى طرز "آيفون 14 برو".