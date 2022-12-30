توقعات الأبراج اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022.. مفاجآت ونصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

لا تستسلم لضغوطات العمل التى تجعلك أكثر انفعالًا.. عليك أن تهتم بنفسك وباحتياجاتك.. عليك أن تطالب بمستحقاتك المالية بكل أدب واحترام للغير.

برج الثور

استغل ثقتك القوية بالنفس لإنجاز مهام عملك... كن حذرًا فى طريقة تعاملك مع شريكك.. فكر بحكمة فى كيفية استقرار أحوالك المالية.

برج الجوزاء

اغتنم أى فرصة لإثبات ذاتك فى حياتك المهنية.. تحسن حالتك النفسية يقوى علاقتك بشريكك.. تخلص من أى ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

برج السرطان

تحرك نحو أهدافك بسرعة وثقة.. عليك قضاء بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك مع شريكك.. احذر التبذير على أشياء لا فائدة لها.

برج الأسد

جب عليك أن تكون صريحاً مع زملائك.. تشعر بالحب تجاه شريك حياتك.. أنت تفهم الأشخاص جيداً، لذلك استخدم هذا لتجعل أمورك المالية جيدة.

برج العذراء

تمتلك مزيدًا من الطاقة التى عليك استغلالها فى عملك.. اغتنم الفرصة للشعور بالاستقرار العاطفى تجاه حبيبك.. ثق بنفسك ولا تكترث بالآراء المتضاربة التى لا يبدو أنها تناسبك.

برج الميزان

كن حذرًا من أى شخص يريد بك وقيعة أو ضررا.. كن حكيما فى إيصال وجهة نظرك إلى أفراد أسرتك.. كن على حذر من التبذير فى إنفاق مزيد من الأموال على منزلك اليوم.

برج العقرب

حاول أخذ قسط من الراحة من عناء العمل.. حاول استغلال شعورًا فى مزيد من الحب لشريكك.. كن حذرا من كثرة الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس

ابذل قصارى جهدك من أجل تحقيق أهدافك فى عملك.. حاول تقييم علاقتك بشريك الحياة.. حاول انتهاز أى فرصة لزيادة دخلك.

برج الجدى

لا تدع الآخرين يتحكمون فيما يتعلق بحياتك المهنية.. أحسن معاملك شريكك حتى تجد منه المعاملة التى ترغب فيها.. عليك التركيز فى عملك لزيادة دخلك.

برج الدلو

حاول تقديم بعض التنازلات للحفاظ على علاقتك بشريك الحياة إذا ما استدعى الأمر ذلك.. تحتاج إلى اتخاذ قرار مهم بشأن تحسين أحوالك المالية.

برج الحوت

لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك.. تحلَّ بالصبر ولا تحاول فرض سيطرتك على الطرف الآخر.. كنت صادقًا مع نفسك، فلن تواجه مشكلة فى التغلب على أى عقبة تقف فى طريقك.