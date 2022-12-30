خبيرة بأسواق المال لـ«القاهرة الإخبارية»: 2022 شهد خسائر شركات التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - قالت غدير إبراهيم، خبيرة أسواق المال، إن إغلاقات الصين بسبب كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذب الأسهم، أثرت سلبًا على الأفراد نتيجة التضخم، وكبدت قطاعات التكنولوجيا خسائر كبيرة.





وأضافت "غدير" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن من أشهر الشركات الخاسرة خلال تلك الأزمات "آبل" و"مايكروسوفت" والشركات التابعة لإيلون ماسك الذى حقق خسائر بنحو 111 مليار دولار و"أمازون" خسرت 50%.

وأشارت إلى أنه من المتوقع فى بداية العام المقبل تشهد الشركات تحسنًا بالوضع الاقتصادى، مضيفة أنه رغم تحقيق البعض خسائر اقتصادية كان هناك رابحون خلال عام 2022 فى قطاع الطاقة والبنوك، وهما من أكبر القطاعات الرابحة وعلى رأسها المصارف فى أمريكا التى حققت أرباحًا أكثر من 350 مليار دولار من خلال رفع الفائدة ومنح شهادات الاستثمار والسندات.

كما حققت المنطقة العربية أرباحًا فى قطاع الطيران وخاصة شركة "طيران الإمارات" التى حققت سعة مقعدية كبيرة نحو 67% نموًا عن العام الماضى.