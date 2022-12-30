غاز السخان.. نصائح عاجلة لتحمى نفسك من القاتل الصامت

جدة - نرمين السيد - وكشفت مراكز السموم المتخصصة عن أن غاز أول أكسيد الكربون الناتج من السخان يعمل على منع وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، ويؤثر على عضلة القلب، ووظائف المخ الحيوية؛ ما قد يؤدى إلى الوفاة فى بعض الحالات، أو فقدان الوعى وتشنجات وإغماء فى حالات أخرى.

كيفية معرفة وجود خلل فى السخان

ذكر موقع "ميدس وفت" طريقتان لاكتشاف وجود خلل فى أجهزة السخانات، وهى:

إذا كان اللهب برتقاليا أو أصفر بدلاً من الأزرق.

وجود صوت هسهسة من وصلة غاز السخان الموجودة فى المطبخ أو الحمام.

كيفية الوقاية من غاز السخان

ذكر موقع "ميدس وفت" أنه يجب اتباع عدة خطوات، وهى:

يجب توفير مصدر تهوية عند تركيب السخان الغاز فى البيت.

التأكيد أكثر من مرة بواسطة الفنى المختص من سلامة وأمان الغاز للاستخدام وتجربته أكثر من مرة لفترة مناسبة.

فى حالة عدم إمكانية توفير مصدر تهوية فى الحمام يمكن تصميم وتخصيص جزء مغطى للاستحمام مع ترك باب الحمام مفتوحا للتهوية.

يجب أن يكون هناك مصدر تهويه فى حالة الاستحمام بالماء الساخن وذلك لتقليل حالات الإغماء أو التسمم بواسطة بخار الماء وغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق غاز السخان.

كيفية الوقاية من غاز السخان

يجب وضع سخان الغاز الجديد على بعد متر واحد على الأقل من جميع الأشياء التى من الممكن أن تكون قابلة للاشتعال، بما فى ذلك الأخشاب أو الستائر والاثاث، والصناديق.

يجب التأكد من آمان توصيلات مواسير الغاز إلى المنزل، والتأكد أنها متصلة بالشكل الصحيح، وعدم مرورها قرب مصدر للحرارة أو المياه والرطوبة الزائدة.

التأكد من أن الموقد مؤمن بإحكام، وذلك عن طريق الفحص الدائم للأجهزة بحثًا عن البلى والتآكل والتأكد من صيانتها بانتظام.

فحص أنابيب غاز البترول المسال بعد كل إعادة تعبئة قبل الاستخدام.

مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز وغاز السخان دوريا كل 3 اشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.

كيفية الوقاية من غاز السخان

يجب إيقاف تشغيل مصدر الغاز للتأكد من عدم وجود تسرب غاز السخان.

فتح جميع نوافذ الأبواب وأى تهوية لضمان دوران الهواء النقى فى المنزل.

يجب عدم استخدام الأجهزة الكهربائية، مثل الكمبيوتر والهواتف، لأن هذه الأشياء تسبب شرارة يمكن أن تؤدى إلى اشتعال الغاز المتسرب بالفعل.

وفى حالة استمرار تسرب غاز السخان وعدم معرفة المصدر، يجب الاتصال بشركة الغاز مباشرة والتواجد خارج الشقة حتى التأكد من انتهاء تسرب غاز السخان.

كيفية الوقاية من غاز السخان

عدم التدخين أو استخدام أى لهب مكشوف، مثل الشمعة، وذلك لأنها قد تتسبب فى انفجار الغاز المتسرب ونشوب حريق.

الاحتفاظ بمقبض الغاز بعيدًا عن متناول الأطفال عند عدم استخدامه.

التأكد من أن المطبخ أو الحمام جيدا التهوية للحصول على تدفق جيد للهواء فى حالة حدوث تسرب غاز السخان.

تثقيف جميع الأشخاص الموجودة فى المنزل بشأن إجراءات أمان أسطوانات الغاز، وكيفية استخدام أسطوانات الغاز والتعامل معها.